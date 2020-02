ALTENA • Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft RTV Altena officieel aangewezen als lokale omroep voor de gemeente Altena.

RTV Altena is 'erg blij en opgelucht' met dit besluit, zo laat het bestuur in een persbericht weten.

"Tijd om achterover te gaan leunen is er echter niet. Er zal gebouwd moeten gaan worden aan de verdere profilering van de omroep in de gemeente Altena. Ook kunnen de plannen voor de toekomst nu concreet vorm gaan krijgen."

De Aalburgse Omroep Stichting, met wie RTV Altena in de race was voor de zendmachtiging in Altena, wil nog niet inhoudelijk reageren op het nieuws. Eerst wil het bestuur de motivatie van het commissariaat bestuderen.

Nieuwsigierig

"We zijn erg nieuwsgierig naar waarom het Commissariaat voor de Media eerst niet en nu wel een besluit kon nemen, ondanks dat er vele vragen waren die nauwelijks door de gemeente Altena beantwoord zijn", zegt voorzitter Willem Bakker.

De Aalburgse Omroep Stichting, die in de toekomst omgedoopt gaat worden tot OKÉ Media, heeft wel de zendmachtiging binnen de gemeente Maasdriel gekregen. Daarmee mag ze nu uitzenden in de gehele Bommelerwaard.