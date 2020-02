In de hilarische nieuwe komedie Like a Boss lijkt het de beste vriendinnen Mia en Mel (Tiffany Haddish en Rose Byrne) voor de wind te gaan met hun eigen cosmeticabedrijf. Helaas zitten ze flink in de schulden en een aanbod van de keiharde cosmeticagigant Claire Luna (Salma Hayek) om de zaak over te kopen is dan ook te aanlokkelijk om af te slaan.

De levenslange vriendschap tussen Mel en Mia komt hierna flink onder druk te staan.

Like a Boss draait vanaf 27 februari in de bioscoop.

Om kaarten te winnen kunt u tot 21 februari bellen met 0909-5010581 en toets 3 (€ 0,45 pg + gebruikelijke belkosten)