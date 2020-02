Prijzen voor Andelse scholieren

ANDEL • Leerlingen van Curio Prinsentuin Andel zijn vorige week in de prijzen gevallen tijdens de provinciale vakwedstrijden van Skills Talents op het Koning Willem I College in Den Bosch.

Voor bloem deden Isis, Lisette en Amy mee; voor tuinaanleg Maarten, Tygo en Rico. Tijdens de voorrondes op school bleken deze teams het beste. In een opdracht van 120 minuten nemen ze het op tegen andere vmbo-teams uit de provincie.

Bij bloemschikken moeten een veldboeket van 25 euro, een parallelschikking en een haarcorsage op een haarspeld gemaakt worden. Bij tuinaanleg hebben de leerlingen een ontwerp gekregen wat uitgevoerd moet worden.

Na afloop is het afwachten wat de jury ervan vindt. Niet alleen het eindresultaat, maar ook het hele proces en de samenwerking worden beoordeeld. Het is volle bak in het Koningstheater, waar de prijsuitreiking plaatsvind. Het team uit Andel wint uiteindelijk bij de wedstrijd van tuinaanleg. De meiden van bloem hebben niet gewonnen, maar mogen zeker trots zijn op wat ze hebben gedaan.