Boekenmarkt Hank brengt 1200 euro op

HANK • Dankzij de medewerking van veel vrijwilligers kan Boekbank Hank een mooie opbrengst van ruim 1200 euro overmaken op de rekening van Stichting De Toren.

Deze stichting steunt het onderhoud van het kerkgebouw met zijn markante toren. De toren is de hoogste in het land van Altena en beeldbepalend voor het dorp. In het weekend van 25 en 26 januari hield de Boekbank Hank weer de halfjaarlijkse boekenbeurs.

De belangstelling was groot en niet alleen van mensen uit Hank. Boekbank Hank dankt daarom alle bezoekers en ook Jumbo Marcel Korteland, slagerij Ron de Kwant en bakkerij Vonk-Asmus voor hun bijdragen. In juni organiseert de Boekbank Hank weer een boekenbeurs. Deze is zoals gewoonlijk groter van opzet dan in de winter.