'Unieke mogelijkheden voor landschap en landbouw in Altena'

ALTENA • In de gemeente Altena liggen 'unieke mogelijkheden' voor landschap en landbouw.

Dat stellen Arend Meijer, woordvoerder landbouw van D66 in de Provinciale Staten, Meeuwis Millenaar, deskundige op het gebied van de landbouwtransitie, en agrarisch ondernemer Corné Nouws in de aanloop naar een debatavond die Progressief Altena op donderdag 20 februari over het onderwerp organiseert.

Millenaar wil een lokale samenwerking op gang brengen. "Als je verder wilt, begint dat met overeenstemming over waar we nu staan. En dat is echt niet op nul. Met agrarisch natuurbeheer is al veel bereikt. Altena heeft vervolgens zowel technologisch, als in de ondernemende cultuur de potentie om nieuwe dilemma's rondom stikstof en energietransitie op te kunnen lossen. Bestuurlijk heeft Altena een brede coalitie met brede steun in de raad. Dat geeft bijzondere mogelijkheden."

Nouws is toekomstbestendig agrarisch ondernemer in Wijk en Aalburg. Dat betekent dat hij de investeringen van natuurinclusieve landbouw al draagt met nieuwe inkomstenbronnen en besparingsmogelijkheden.

Spelregels

Hij ziet en zoekt regelruimte voor collega's, vertelt hij. "Ondernemen is een spel van geven en nemen en bij het spel horen spelregels. Als de spelregels moeten veranderen is dat ook weer geven en nemen. Je komt met generieke normen niet tot het beste resultaat. We zullen de nieuwe spelregels anders moeten inrichten, met ruimte voor gebiedsgerichte aanpak. Ik zie bijvoorbeeld kansen op het gebied van herbestemming van bedrijfspanden en kleinschalige windenergie. Er is met maatwerk vanuit dialoog veel meer mogelijk."

Meijer vult aan: "De landbouwtransitie is een ingewikkelde transitie, want het is een keten vol van afhankelijkheden tussen ondernemers, omgeving en consumenten. De provincie ondersteunt de verandering met subsidies en financieringsmogelijkheden. Provinciaal is het debat gepolariseerd en dat remt de verandering. Ik kom vertellen over wat ik belangrijk vind, maar vooral ook luisteren hoe we Altena kunnen faciliteren om deze transitie te realiseren. Want als er één gebied is, waar die potentie er is, dan is het Altena. Altena heeft qua cultuur, kennis, netwerk en ondernemerschap unieke mogelijkheden."

De debatavond wordt 20 februari gehouden op De Campus aan de Laagt 16 in Almkerk. Inloop is vanaf 19:30 uur.