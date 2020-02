Jorien Buijs gaat theaterlessen geven in Nieuwendijk en Giessen

NIEUWENDIJK/GIESSEN • Jorien Buijs gaat theaterlessen geven in de gemeente Altena.

Vanaf maandag 2 maart en dinsdag 3 maart begint Jorien Buijs met theaterspellessen voor jong en oud. Op maandag in De Jager in Giessen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en op dinsdag in Xinix in Nieuwendijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, jongeren van 13 t/m 17 jaar en volwassenen.

"Na tien jaar voor de klas te hebben gestaan en twintig jaar zelf theater te hebben gespeeld heb ik besloten deze twee liefdes met elkaar te combineren en kinderen te leren wat het is om theater te spelen", vertelt Jorien.

Spelenderwijs

"Tijdens de theaterlessen gaan we op in het spel en zoeken we naar een manier om onszelf te uiten. Al spelenderwijs leren we wat er bij theater komt kijken en ontwikkelen we onszelf, zodat we onder andere zelfverzekerd voor een groep kunnen staan. Het spelen van toneel is voor alle leeftijden. Een les theater spelen voelt als een speeltuin voor jong en oud."

Als Jorien zelf toneel mag spelen, vergeet ze de sleur van de dag. "Ik voel me zeker en ik word enorm blij van alle emoties en situaties die ik op een veilige manier mag meemaken. Het leert mij iedere keer weer nieuwe manieren om om te gaan met de mooie en zware momenten van het leven", zegt ze.

Gek

"Mensen willen nog wel eens zeggen dat ik gek doe en ik vind dat een compliment. Met mijn theaterspellessen wil ik kinderen, jongeren en volwassenen laten voelen dat gek doen heerlijk is. Ik hoop iedereen te laten zien dat toneelspelen een veilige en mooie manier is om jezelf te uiten en jezelf zekerder te voelen in je lijf en geest."

Voor meer informatie kunnen mensen mailen naar jbspelprojecten@gmail.com.