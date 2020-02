DIO Sleeuwijk voortaan DA

SLEEUWIJK • DIO Drogisterij Parfumerie Sleeuwijk is afgelopen weekend officieel veranderd in DA.

Na de samenvoeging van DIO en DA, beiden eigendom van groothandel Mosadex, is de keuze gemaakt het DA-merk verder uit te bouwen. Uit consumentenonderzoek bleek dat de naamsbekendheid en waardering voor het merk DA onverminderd hoog is.

De Nieuwe Es

Sleeuwijk wordt zodoende de 305e DA-vestiging in Nederland. Vanaf afgelopen zaterdag prijkt het vertrouwde DA-logo weer op de pui van de winkel in De Nieuwe Es.

Ondanks de nieuwe look treffen klanten dezelfde vertrouwde medewerksters in de winkel, met hetzelfde deskundige advies en kwaliteitsassortiment. Het assortiment wordt uitgebreid met het DA-huismerk. Verder kunnen mensen bij DA Sleeuwijk terecht voor luxe geuren, producten van Janzen, mooie make-up merken, Solgar en overige voedingssupplementen, pasfoto's en vooral advies op maat.

In de toekomst kunnen mensen ook een DA GezondheidsCheck laten doen in de winkel. Deze checks bestaan onder andere uit het meten van de bloeddruk, glucose en cholesterol. Ook is er de DA-app met handige tips en tricks over goede gezondheid, acties en DA-activiteiten.