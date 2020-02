Zwembad Bijtelskil presenteert vernieuwing

SLEEUWIJK • Komende zomer kunnen zwemmers genieten van een gloednieuw 'terras' bij Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk. Bezoekers krijgen de mogelijkheid om heerlijk langs het bad op een ligbed te relaxen.

De aanleg van het terras en het nieuwe meubilair zijn mede tot stand gekomen met loyale steun van het bedrijfsleven van Sleeuwijk en omliggende dorpen. De sponsorcommissie van Zwembad Bijtelskil is 'verheugd' over deze loyaliteit, waarmee een impuls gegeven kan worden aan het bad.

Aantrekkelijker

Het zwembad in de huidige vorm bestaat dit jaar 45 jaar en Bijtelskil wil de komende jaren graag nóg aantrekkelijker worden voor de regio. "Samen met het regionale bedrijfsleven, inwoners en een enthousiast team zien we de komende jaren verdere groei met vertrouwen tegemoet. De start is gemaakt en elk jaar hopen we iets nieuws te presenteren", zegt Karin de Vries-Sentrop, die met enthousiasme de commerciële zaken vorm geeft.

Inmiddels hebben meer dan 30 bedrijven zich aangesloten als sponsor. "Daar zijn we erg blij mee. Ook kunnen abonnementhouders en dagjesmensen dit jaar een leuke gadget ontvangen als ze eenmalig donateur worden van Zwembad Bijtelskil. Dit wordt een jaarlijkse terugkerende flyer-actie", aldus Karin.

Het zwembad moet voor iedereen in de regio leuk zijn en dat houdt volgens voorzitter Patrick Zwaan in dat je genoodzaakt bent om met de tijd mee te gaan. Dit kan niet zonder vernieuwing en verbetering. "We vinden het belangrijk dat ondanks de taakstellende bezuiniging die we vanuit de gemeente opgelegd hebben gekregen, we minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau kunnen behouden en dat we bijvoorbeeld niet minder vaak open kunnen", zegt Patrick Zwaan.

Vrienden van Bijtelskil

Door de bezuinigingsopdracht moet het zwembad kijken naar andere mogelijkheden. De maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners en het bedrijfsleven is groot. "Dit blijkt uit het succes van de sponsorcommissie en de inzet van vele vrijwilligers van de Vrienden van Bijtelskil. Die zich inzetten voor het behoud en een toekomstbestendige ontwikkeling van het zwembad."

Het zwembad kan altijd nog meer sponsoren gebruiken en ook blijft het zoeken naar inwoners die een handje willen helpen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via sponsorcommissie@zwembadbijtelskil.nl.

Het nieuwe terras zal te bewonderen zijn tijdens de voorverkoop van de abonnementen op 8 april. Het zwembad opent 28 april en dan is iedereen van harte welkom op het nieuwe terras.

Marel van Andel