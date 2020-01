Bij De Vrijbuiters trainen voor 'De 80'

WIJK eN AALBURG • Trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse of voor De 80 van de Langstraat. Wandelsportvereniging De Vrijbuiters steekt graag de helpende hand toe.

Je wilt altijd al die Vierdaagse van Nijmegen lopen of De 80 van de Langstraat. Het staat al geruime tijd op je bucketlist, maar het komt er maar niet van. Het duwtje in de rug om er echt aan te beginnen blijft steeds achterwege.

Discipline

Wandelsportvereniging De Vrijbuiters in Wijk en Aalburg wil helpen die discipline op te brengen. "We hebben het idee geopperd om mensen die van plan zijn een lange wandeltocht te gaan ondernemen met ons mee te komen trainen", stelt De Vrijbuiters-voorzitter Bas van Andel het zich voor.

"We willen ze helpen. Een half jaartje meelopen met ons programma. Natuurlijk wel afgestemd op de behoefte. Maar er kan ook op vaste tijden meegetraind worden voor grote tochten als je daar al meerdere keren aan deelgenomen hebt."

Behalve het trainen willen De Vrijbuiters ook alles vertellen over de voeding, het drinken en de uitrusting tijdens een wandelevenement. "Hoe ga je om met rustpauze's tijdens een tocht en hoe moet je je kleden. Een voorbeeld: welke sokken kun je het beste aan doen? Sokken zijn heel belangrijk en daarin moet je de juiste keuze weten te maken."

Nieuwe leden

De Vrijbuiters nemen door het jaar heen aan veel wandeltochten deel. "We hebben groepen die telkens vijftien of twintig kilometer lopen en groepen die 30 of 40 kilometer wandelen. Er zijn qua afstand tal van mogelijkheden", vertelt Van Andel, zelf al meer dan 40 jaar lid van De Vrijbuiters. Natuurlijk hopen ze bij de Wijk en Aalburgse vereniging met het idee ook nieuwe leden aan te trekken. Van Andel is daar eerlijk in. "Het merendeel van onze leden zit tussen de 60 en 80 jaar. Er kan wel wat aanwas bij."

Wandelen op mooie locaties. Van Andel kan veel aspecten noemen waarom de wandelsport zo'n mooie bezigheid is. "Het is telkens een uitdaging een bepaalde afstand onder alle weersomstandigheden te volbrengen. We hebben het gezellig met elkaar. En je komt in heel veel mooie plaatsen en gebieden. Daarnaast is wandelen supergezond."

Het is geen dure sport, onderstreept Van Andel. "Het lidmaatschap bij ons kost 35 euro per jaar. Als we ergens gaan wandelen betaal je 7,50 euro. Daarin zitten de vervoerskosten, de koffie bij de start en het inschrijfgeld. Voor een paar nieuwe schoenen ben je tussen de 100 en 120 euro kwijt."

De Vrijbuiters lopen meestal in Midden-Nederland en in het noorden van België. "We plannen tochten, waarvoor we qua reistijd maximaal één uur in de auto zitten. Mensen die interesse hebben bij De vrijbuiters te gaan trainen kunnen contact opnemen met Bas van Andel via 06-53294863. Mailen kan ook: devrijbuiters@live.nl

http://wsvdevrijbuiters.wordpresss.com