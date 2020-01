Benefietworkshop in Werkendam voor Alpe d'HuZes

WERKENDAM • Bij Galerie Martin Copier in Werkendam wordt zaterdag 29 februari een benefietworkshop gegeven voor Henk en Marijke Schouten, die samen met hun dochters Lisselote en Jasmijn mee gaan doen Alpe d'HuZes.

Tijdens de workshop worden deelnemers verwend met allerlei lekkere hapjes en drankjes en gaan ze gegarandeerd met een prachtig kunstwerkje van 200 mm x 200 mm naar huis. Natuurlijk krijgt iedereen tijdens het schilderen alle hulp en ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Tijdens de gehele workshop zitten de deelnemers gezellig met elkaar aan tafel.

De kosten voor deze compleet verzorgde avond zijn 40 euro.

Inschrijven

Inschrijven kan via info@martincopier.nl. Er kunnen maximaal 24 mensen meedoen. Mensen die graag mee willen doen, maar op deze datum verhinderd zijn, kunnen dat ook even laten weten. Als er veel geïnteresseerden zijn, wordt nog een extra avond ingepland voor het goede doel. Galerie Martin Copier is gevestigd aan de Kruisstraat 24 in Werkendam.

http://www.martincopier.nl