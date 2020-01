Bas de Peuter wil wormenkwekerij ondergronds uitbreiden

Een overzichtstekening van de uitbreiding van The Dutch Nightcrawlers in Uppel.

UPPEL • Bas de Peuter is van plan zijn wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers in Uppel ondergronds uit te breiden.

Het zou gaan om in totaal 5000 vierkante meter, waarbij een geheel geautomatiseerd kweeksysteem geïnstalleerd zal worden.

Volgens De Peuter is de uitbreiding nodig vanwege 'verdere expansie' op de Amerikaanse markt, de verkoop via supermarktketen Walmarts en de schaalvergroting in de kweek van meelwormen als eiwitvervangers.

Ook spelen de 'overname van bestaande activiteiten van kleinere wormgelieerde bedrijven' en 'verdere vergroting van het mondiale marktaandeel in wormen' een rol.

De Uppelse wormenkwekerij gaat ondergronds, omdat verdere uitbreiding boven de grond weerstand oproept door de aanwezigheid van de Nieuw Hollandse Waterlinie in het plangebied, laat De Peuter weten.

Constant klimaat

Bovendien kan onder de grond voor de wormen en meelwormen tijdens de opkweekperiode voor een constant klimaat gezorgd worden, zonder temperatuurschommelingen. "Daarom gaat de sterke voorkeur uit naar deze innovatieve, ondergrondse variant."

Ondanks dat de uitbreiding fors is, zal hierdoor de ruimtelijke impact van zijn plannen voor de omgeving 'nagenoeg nihil' zijn, verzekert De Peuter.

De gemeente Altena zou volgens hem in eerste instantie positief gereageerd hebben op de plannen. "Het college zal op korte termijn de nadere planvorming beoordelen", aldus de eigenaar van The Dutch Nightcrawlers.