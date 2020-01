Schade jaarwisseling kost Altena ruim een ton

ALTENA • De gemeente Altena moet in totaal 113.841 euro uittrekken om de schade die veroorzaakt is tijdens afgelopen jaarwisseling te herstellen.

Dat bedrag staat gelijk aan 1 procent van de opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb), heeft Altena becijferd.

Ongeveer de helft, 54.378 euro, is het gevolg van vernielzucht. 102 verkeersborden, 29 afvalbakken, één hondenpoepbak, drie abri's, zes lantaarnpalen, één straatkolk, één hekwerk en twee speeltoestellen moesten het nieuwe jaar gehavend beginnen.

Wegdek

De andere helft van de kosten wordt veroorzaakt door de schade aan het wegdek.

Dat zijn vooral kosten die gemaakt moeten worden om na het stoken - niet alleen werden in Veen meerdere sloopauto's in brand gestoken, maar ook in andere kernen is bijvoorbeeld hout gestookt op straat - de veiligheid op de weg voor de weggebruikers weer te kunnen borgen, aldus de gemeente.

"De olie op het wegdek moet worden opgeruimd, want dat levert gevaarlijke situaties op en ook de gaten in de weg moeten gerepareerd worden om ongelukken te voorkomen." In totaal was dat een schadepost van 53.043 euro. Aangevuld met 6420 euro om alle resten op te ruimen die achterblijven op de openbare weg na oud en nieuw komt het totaalbedrag op 113.841 euro.

Daarbij zijn de ambtelijke uren overigens niet meegerekend.

Te hoog

Burgemeester Egbert Lichtenberg vindt deze kosten veel te hoog.

"Ieder jaar tijdens de jaarwisseling worden er dingen beschadigd en vernield. Als je alle schades zo op een rij ziet staan, kun je niet anders dan schrikken en je afvragen waar we samen mee bezig zijn. Ik doe een dringende oproep aan de inwoners om samen na te denken of dit de manier is waarop wij in Altena de jaarwisseling willen vieren. Dat gaat natuurlijk over de stookgewoonten, maar dat gaat ook over het opruimen van je eigen rommel. Het is toch wonderbaarlijk dat je 's nachts samen gezellig rondom een stookton zit, maar vervolgens de volgende ochtend van de gemeenschap verwacht dat ze de rommel van jouw feestje opruimen."