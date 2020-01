Grote trouwringenshow in Heusden

HEUSDEN • Aanstaande bruidsparen krijgen dit weekend 20 procent korting tijdens de Trouwringenshow bij Sylvester Andriessen in Heusden.

Juwelier & goudsmid Sylvester Andriessen uit Heusden organiseert zaterdag 1 en zondag 2 februari een trouwringenshow. Superleuk om alvast in de trouwsferen te komen. Bruidsparen krijgen dit weekend bovendien nog eens 20 procent korting op het aankoopbedrag van hun trouwringen.

"Trouwringen uitkiezen is belangrijk", vertelt Sylvester Andriessen vol passie. "Trouwringen worden dagelijks gedragen en dan is het belangrijk dat de ringen mooi zijn, maar ook dat de kwaliteit uitstekend is."

Als hij in gesprek gaat met stelletjes die in zijn winkel komen, merkt Sylvester dat ze eigenlijk allemaal één ding gemeen hebben: er komt heel veel op ze af. Zeker als het aankomt op trouwringen kopen. Dit is iets waar ze normaal gesproken niet mee bezig zijn.

Veel vragen

Het is dus logisch dat er veel vragen zijn. Sylvester en zijn team begrijpen dat als geen ander. Daarom legt hij alles uit over de verschillende pasvormen, diamanten, materialen, kleuren en gehaltes. "Na een bezoekje aan ons weet je eigenlijk alles wat belangrijk is om de juiste keuze te maken", zegt Sylvester enthousiast.

De kracht van Sylvester ligt bij het maatwerk. Door slimme keuzes te maken in o.a. afwerking, breedte en dikte is er heel veel mogelijk. Daar komen creativiteit en vakmanschap bij kijken. Als goudsmid denkt hij net even verder. Sylvester hoort dan ook vaak van aanstaande bruidsparen dat ze verrast zijn van de vele mogelijkheden. En dat vindt hij dan weer fijn om te horen.

