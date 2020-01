ALTENA • Voor ouders met schoolgaande kinderen zijn de twee stakingsdagen een logistieke puzzel. "Ze hebben vaak begrip voor het feit dat leerkrachten gaan staken, maar ze zijn ook opgelucht als we open zijn", zegt Petra Timmermans van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA).

Van de openbare basisscholen in Altena zijn donderdag en vrijdag de Burgemeester Sigmondschool in Werkendam, de Verschoorschool in Sleeuwijk en De Wilgenhoek in Hank gesloten. De Prins Willem Alexander-school in Eethen gaat alleen op vrijdag dicht en de andere SOOLvA-scholen zijn open.

Voor de scholen die onder De Stroming vallen geldt dat leerlingen op donderdag gewoon in de klas verwacht worden, behalve op d'Uylenborch in Almkerk en deels op De Parel in Rijswijk, vertelt Ton Lenting van De Stroming. "'Voor de vrijdag heb ik aan de ouders laten weten dat de kinderen geen onderwijs krijgen, maar dat de leerkrachten werken aan niet-lesgebonden taken. Er ligt genoeg administratie op ze te wachten."

Binnen de Willem van Oranje Scholengroep gaan twee basisscholen, waaronder SBO De Leilinde in Oudheusden, dicht. Op het Willem van Oranje College in Waalwijk en Wijk en Aalburg zijn geen stakers.

Eén docent

Gijsbert van der Beek verwacht dat op zijn Altena College 'enkelen' zullen gaan staken. "Er heeft zich pas één docent bij mij gemeld. Hij is 63 jaar en gaat voor het eerst in zijn leven staken. Niet zozeer voor zichzelf, maar meer uit solidariteit met zijn vrouw, die in het primair onderwijs werkt."

Tijdens de landelijke onderwijsstaking in november ging van de Sleeuwijkse school overigens niemand de barricades op. Toen koos Van der Beek ervoor om een brandbrief naar minister Slob en naar de Kamercommissie voor onderwijs te sturen.

Hij schetste daarin een beeld van de problemen binnen zijn school en sloot zijn schrijven af met: "Zonder die noodzakelijke substantiële structurele investeringen in het onderwijs wordt het probleem van overvolle klassen, dreigende verschraling van het onderwijs, dreigende verschraling van de ondersteuning van leerlingen, alsmede een steeds verder oplopende werkdruk niet opgelost. Dat mogen we in Nederland onze kinderen en jongeren, maar onze onze docenten niet aandoen!"

Roelof Bisschop

Het leverde hem een bezoek van Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP, op. "Die benadrukte nog maar eens dat het heel goed is dat Kamerleden dit soort brieven krijgen. Het geeft ze een heel goed beeld van wat er speelt."

De besturen betalen personeel tijdens deze staking niet door. SOOLvA deed dat eerder wel, maar wijst er nu op dat leerkrachten een beroep kunnen doen op de stakingskas van de bonden.