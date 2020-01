Altenatuur en Almkreek gaan nog meer samenwerken

ALMKERK • Golfpark Almkreek en natuurbeschermingsvereniging Altenatuur organiseren woensdag 5 februari gezamenlijk een voorlichtingsavond over de uitbreiding van de onderlinge samenwerking.

Tijdens de informatieavond zal een informatiebord onthuld worden, waarop te zien is dat natuurbeheer en het duurzaam onderhouden van de fairways hoog in het vaandel staat. Daarnaast is Almkreek begonnen met de verkoop van vogelhuisjes, die op 5 februari op de baan zullen worden opgehangen. Het golfpark in Almkerk wordt met zorg beplant en onderhouden.

Om de biodiversiteit van deze natuurparel uit te breiden hebben Altenatuur en Almkreek de handen ineen geslagen. Zo werd in mei vorig jaar een nationale birdwatchingday gehouden. Op 16 mei aanstaande vindt er weer een telling plaats.

De inloop met koffie in de Altena Lounge op Almkreek is 5 februari vanaf 19:30 uur, de presentatie start om 20:00 uur. De toegang is gratis, leden en niet-leden zijn welkom.