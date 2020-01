HandicapNL verdeelt bijna 5000 euro in Altena

ALTENA • HandicapNL heeft vorige week in lunchroom 'n Tikke Anders in Sleeuwijk bijna 5000 euro verdeeld over drie instellingen voor mensen met een beperking in Altena.

Dit geld was in september 2019 opgehaald door collectanten van Handicap.nl. De helft van de opbrengst van 9776,40 euro in het Land van Heusden en Altena zou namelijk in de landelijke pot gaan en de andere helft zou over drie doelen in de regio verdeeld worden.

Zo gebeurde het dat de bewoners van de groepswoning van SOVAK aan de Ridderpoort 20 in Sleeuwijk een cheque kregen van 1629,40 euro, waarmee ze van plan zijn een fietslabyrint aan te schaffen.

Ook woonzorgvoorziening Het Kornhuys in Dussen kreeg dit bedrag overhandigd. Zij wil het gaan besteden aan speeltoestellen in de tuin. Tot slot kreeg ook Activiteitencentrum Park Veldzicht eenzelfde cheque.

Bij het voormalige zwembad in Genderen wil men hiervan het broodnodige gereedschap gaan kopen voor onderhoud en dierverzorging. Hiermee kunnen de mensen met een beperking, die daar een zinvolle dagbesteding vinden, binnenkort enthousiast aan de slag.

Dankbaar

In de Sleeuwijkse lunchroom was veel dankbaarheid voor de mooie giften van Handicap.nl, waarmee soms lang gekoesterde wensen in vervulling kunnen gaan. Er werd door de aanwezigen daarom luid geapplaudisseerd als dank voor de vele collectanten, die zich hiervoor belangeloos ingezet hebben en natuurlijk ook de gulle gevers.

http://handicap.nl