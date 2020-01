Nieuwjaarsreceptie op De Rietdijk in Giessen

GIESSEN • Van Willegen Autoschade en Van der Nat financiële diensten, gevestigd op bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen, organiseren samen met ondernemersvereniging Den Alm een nieuwjaarsreceptie.

Mensen zijn welkom op vrijdag 7 februari vanaf 19:00 uur bij Van Willegen Autoschade aan de Productiestraat 5 in Giessen. Vooraf wel even aanmelden via info@ovdenalm.nl.