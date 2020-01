Genderen kan zich inschrijven voor derde Ertepikkers Quiz

GENDEREN • De inschrijving voor de derde editie van de Ertepikkers Quiz in Genderen in geopend.

Ook dit jaar wordt in Genderen weer een dorpsquiz georganiseerd. Op vrijdagavond 26 juni zullen de deelnemende teams weer hun best gaan doen de opdrachten tot een goed einde te brengen en zoveel mogelijk punten te verzamelen.

Oranjevereniging Juliana

Ieder team doet mee vanuit een thuislocatie en aan het einde van de avond komen de deelnemers samen voor een gezellige afsluiting in 't Dorpshuis. In augustus zal in de feesttent van Oranjevereniging Juliana tijdens een spetterende finaleavond duidelijk worden welk team de opvolger zal worden van De Genderse Mix, de winnaar van vorig jaar.

Inschrijven kan via de website.

http://www.gendersedorpsquiz.nl