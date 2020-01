Kunst en Vriendschap geeft concert in Almkerk

MEEUWEN/ALMKERK • Brassband Kunst en Vriendschap uit Meeuwen organiseert op zaterdag 1 februari een concert bij Golfpark Almkreek in Almkerk.

Naast de brassband kunnen bezoekers ook luisteren naar muziekvereniging Nooit Gedacht uit Almkerk en Jeugdfanfare Altena JA!. Nooit Gedacht heeft afgelopen najaar een filmconcert georganiseerd en de muzikanten zullen deze avond een aantal van deze muziekstukken ten gehore brengen.

Ook Kunst en Vriendschap gaat met dit thema aan de slag. Jeugdfanfare Altena JA! sluit de avond af met 'Around the world in 30 minutes ft JA! airlines'.

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.