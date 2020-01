Oudste inwoner van Werkendam overleden

WERKENDAM • Pieternella Klazina De Klerk-Hoegee is op 17 januari in haar eigen woonplaats Werkendam op 105-jarige leeftijd overleden.

Ze woonde nog zelfstandig aan de Sasdijk, waar ze door haar twee dochters Ankie en Nicolien werd verzorgd.

Nelly werd geboren op 14 april 1914 in Werkendam en huwde in 1942 met Wouter Antonie de Klerk, die jarenlang bij de gemeente Werkendam werkte. Nelly was lange tijd kapster in Werkendam.

Oudste inwoners van Altena

Met haar 105 jaar behoort Nelly bij de oudste inwoners die Altena ooit kende. In april 2018 overleed Aart de Graaff uit Genderen op de leeftijd van 104 jaar. Ook Anna Jozina Wijnans-Groeneveld uit Nieuwendijk werd 104 jaar, zij overleed in 2017.