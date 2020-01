Bijna 40 nieuwe parkeerplaatsen bij Wijkse Bol

WIJK EN AALBURG • Bezoekers van de Wijkse Bol kunnen sinds eind december gebruik maken van 39 nieuwe parkeerplaatsen.

Ook zijn een extra toegangsweg en een verhoogd trottoir aangelegd.

Het plan is tot stand gekomen mede dankzij inbreng van Watersportvereniging Trident, omwonenden, voetbalvereniging NOAD'32 en cafetaria De Happetap, die afgelopen zomer nog een aangetekende brief naar het gemeentebestuur hadden gestuurd over de parkeerproblemen op de Wijkse Bol.

NOAD'32 had al langer de wens voor meer parkeerplaatsen bij de voetbalvelden en betere toegang tot de accommodatie.

Maasdijk

Tijdens een informatiebijeenkomst met alle betrokken partijen eind oktober zijn de zorgen over de verkeerssituatie op de Maasdijk in het algemeen en de aansluiting Maasdijk–Wijkse Bol in het bijzonder wel blijven bestaan.

De gemeente Alten doet daarom voor de gehele Maasdijk onderzoek naar de verkeerssituatie. Daarbij wordt ook de situatie ter hoogte van de Wijkse Bol meegenomen.

Daarnaast gaat de gemeente samen met De Happetap, de verenigingen en de omwonenden de nieuwe situatie monitoren.

Controles

"Waar nodig kunnen op basis van het daadwerkelijke gebruik van de voorzieningen eventuele aanvullingen of aanpassingen worden gerealiseerd en controles door de BOA op parkeergedrag worden uitgevoerd", schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Voorstellen voor aanpassingen van de verkeerssituatie op de Maasdijk worden naar verwachting voor de zomer besproken met de omwonenden.