't Ravelijn heeft bibliotheek op school

WOUDRICHEM • Bij OBS 't Ravelijn in Woudrichem is woensdag in samenwerking met Bibliotheek CultuurPuntAltena de bibliotheek op school geopend.

Het is nu ook voor de leerlingen van 't Ravelijn mogelijk om delen van de collectie van bibliotheek vanuit school te lenen, vanwege het gemaakte servicepunt.

De dag begon met een feestelijke opening van de modern ingerichte nieuwe bibliotheek op school. De leerlingen kunnen er boeken lenen, maar ook lekker lezen in de daarvoor ontstane leeshoeken.

Alle leerlingen kwamen bij elkaar, waarna de jongste leerling en de oudste leerling samen met wethouder Paula Jorritsma, de directie en leesmedia-coach van de bibliotheek, de taal- en leescoördinator en de directeur van 't Ravelijn het vlaggenlint werd doorgeknipt.

Nationale Voorleesdagen

Dezelfde ochtend werd op 't Ravelijn stilgestaan bij de Nationale Voorleesdagen.

Schrijfster Anke van der Pol kwam op bezoek en de groepen 1 tot en met 3 gingen naar een voorstelling in het opgestelde theater van de school. De voorstelling 'Moppereend' was een groot succes.

Het team van de school nodigde voor deze start van de voorleesdagen de peutergroep van Hoppas Kinderopvang uit en de groepen 1 tot en met 3 van de Verschoorschool in Sleeuwijk.