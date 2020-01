WERKENDAM • De aftrap van de klimaattafels maandag op Fort Altena heeft ruim 200 ideeën opgeleverd om de CO2-uitstoot in de gemeente Altena terug te dringen.

Zo'n 130 mensen, die zich van tevoren bij de gemeente hadden aangemeld, schoven maandagavond aan in Werkendam.

Om de CO2-uitstoot in Altena omlaag te brengen zijn flinke stappen nodig, stelt de gemeente. "Andere vormen van energie en minder energie gebruiken. Een opgave die de gemeente niet alleen kan en wil doen." Tijdens de klimaattafels maandag bleek dat de opgave groot is, maar dat de wil om er samen de schouders onder te zetten ook groot is.

Betrokkenheid

"Uit de opkomst deze avond en al eerder uit onze enquête onder inwoners spreekt een grote betrokkenheid bij het thema duurzaamheid", concludeert wethouder Roland van Vugt.

"Inwoners, ondernemers en organisaties willen concreet aan de slag en hebben veel en goede ideeën en initiatieven. De energietransitie is vooral een gedragstransitie. Het gaat over vragen als: 'Hoe gaan we slimmer om met energie?', 'Hoe kunnen we meer besparen en minder verspillen?' en 'Hoe geven we ons prachtige eiland, dat we in bruikleen hebben van onze kinderen, netjes door?'."

Zonnepanelen

De wethouder is onder de indruk van de 'betrokkenheid, kennis en innovatiekracht van inwoners en ondernemers in Altena'. "Laten we die ook vooral ruimte geven en benutten. Veel inwoners zijn in en rond hun huis en in hun eigen omgeving op allerlei manieren bezig met duurzaamheid. Het aantal daken met zonnepanelen zie ik wekelijks toenemen. Altena loopt zeker niet achterop. Er zit genoeg energie in Altena."

Alle ideeën worden verwerkt en bekeken wordt hoe haalbaar ze zijn en hoeveel ze bijdragen aan het uiteindelijk doel: een CO2-neutrale gemeente Altena. In een volgende bijeenkomst rond de voorjaarsvakantie worden de ideeën gepresenteerd en verder besproken.