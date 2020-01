Fotoclub Image Totaal uit Nieuwendijk zoekt aanwas

NIEUWENDIJK • Fotoclub Image Totaal, met als standplaats Nieuwendijk, is op zoek naar nieuwe leden. Belangrijk is dat deze hobbyfotografen 'willen leren en willen delen'.

Wim Bax en Gerard van Kerchove klikken een mooie winterse foto aan op de laptop van Gerard. Het tweetal is door het bestuur van fotoclub Image Totaal naar voren geschoven om de pr te regelen en de foto - gemaakt door clublid Reinier van de Pol - hoort bij de winterse fotowedstrijd die Image Totaal heeft uitgeschreven. "Al vraag ik me af of we nog wel een echte winter krijgen dit jaar", klinkt het cynisch.

De wedstrijd maakt deel uit van het brede scala aan activiteiten dat Image Totaal organiseert. Daarnaast komen de leden iedere drie weken bij elkaar in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk om foto's te bespreken en zijn er regelmatig fotografie-uitstapjes, zoals laatst naar de LocHal in Tilburg. Ook wordt iedere maand een foto van de maand gekozen.

Levendige vereniging

Een levendige vereniging, zou je zeggen, en dat is precies het beeld dat Wim en Gerard voor het voetlicht willen brengen. "Want we kunnen wel wat extra leden gebruiken." Image Totaal begon in september 2011 op initiatief van amateurfotografen Reiner van de Pol en Wouter Steehouwer en beroeps Cees Rijnen.

"Op dit moment heeft Image Totaal vijftien leden en we willen graag groeien naar minimaal twintig", vertelt Wim. "Zo kunnen we onze leden interessante bijeenkomsten blijven aanbieden." Want naast het beoordelen van elkaars foto's - 'op een eerlijke en vriendelijk manier', benadrukken Wim en Gerard - nodigt Image Totaal ook sprekers uit om wat te vertellen over bijvoorbeeld natuur- of portretfotografie en in april is iedereen welkom tijdens een avond rondom fotograferen met de smartphone.

Geen cursussen

"Verwacht alleen geen uitgebreide cursussen", benadrukt Gerard. "Mensen die lid willen worden van Image Totaal moeten vooral hun beeld willen delen en willen leren van andere leden. En natuurlijk moeten ze een voorliefde voor fotografie hebben."

Momenteel maakt Gerard zelf graag foto's met als thema 'ritme en structuur'. Wim maakt graag natuurfoto's. "Image Totaal haalt de leden bovendien uit hun comfort zone. We zijn dus in de LocHal geweest, een industriële setting, en we gaan volgende maand naar de glasblazerij in Leerdam. Maar we hebben ook sportfoto's gemaakt bij de motorcross in Arkel. We bieden voor ieder wat wils."

De eerstvolgende clubavond van Image Totaal is op donderdag 30 januari in Tavenu. Deze avond worden o.a. de foto's die gemaakt zijn tijdens een gezamenlijk bezoek aan het automuseum Louwman besproken. Aspirant-leden kunnen twee keer vrijblijvend een clubavond bezoeken. Contributie bedraagt 130 euro per seizoen en een lidmaatschap van de fotobond is daarbij inbegrepen.

http://imagetotaal.nl