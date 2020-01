Toneelgroep Juliana brengt 'In Catering'

UITWIJK • Enkele weken geleden is toneelgroep Juliana gestart met het inlezen van het toneelstuk 'In Catering'.

Het stuk gaat over een of andere sjacheraar, genaamd Eduardo, die een bedrijfje is gestart met catering. Op een avond moet hij de catering verzorgen bij een van de meest welgestelde families van Nederland. Eduardo is een opgeblazen figuur met veel dikdoenerij en interessantdoenerij. Van catering heeft hij echter totaal geen kaas gegeten.

Ontvlambaar

Samen met zijn nogal ontvlambare karakter en zijn aangeboren lompheid levert dit de nodige hilariteit op. Tijdens het feest wordt hij bijgestaan door Fleur, die een baan in de catering eigenlijk helemaal niet ziet zitten en liever zangeres wil worden. Er wordt veel van Eduardo en Fleur gevraagd tijdens het feest.

Uiteindelijk komt er nog wat hulp van ene Bertje, absoluut dom en onkundig op het eerste gezicht. Gaat hij de avond redden? Samen met Bas-Jan, Prescilla, Deborah en Paul belooft dit een spectaculaire avond te worden.

Data

De voorstellingen vinden plaats in De Hoogt in Uitwijk op 21, 22, 28 en 29 februari. Aanvang van de voorstelling is 19:30 uur en de zaal is open om 18:45 uur.

Kaarten voor deze voorstellingen zijn vanaf 27 januari op maandag, dinsdag en woensdag tussen 15:00 en 20:00 uur telefonisch te bestellen bij Elly Lievaart via 0183-442153.

De kaarten dienen afgehaald te worden vanaf 11 februari in de foyer van De Hoogt, op dinsdag- woensdag- en donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur.

http://de-hoogt.nl