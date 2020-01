Eerste prijs voor Niels Boogaard uit Veen

REGIO • Niels Boogaard uit Veen heeft bij de vmbo-beroepenwedstrijden in Breda een eerste prijs gepakt.

Niels, scholier van de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, deed dat in de categorie timmeren. Thomas van der Elst van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg ging met de tweede prijs in de categorie metselen aan de haal.

NK Metselen

De winnaar bij het metselen is Rick Oostdijk, leerling van het Calvijn College. Deze nummers 1 en 2 hebben tevens een ticket bemachtigd voor het 68e NK Metselen, waarbij de finalewedstrijd bij het Varendonck College in Someren gehouden wordt van 25 tot en met 27 maart.

De regionale VMBO beroepenwedstrijden timmeren en metselen afgelopen week waren ook dit jaar weer een succes. De wedstrijden werden gehouden bij BouwSchool Breda, in samenwerking met Bouwmensen Zuid-West. Maar liefst vijftien leerlingen timmeren en elf leerlingen metselen hebben met hun vakmanschap een goede indruk achter gelaten bij de jury.

De prijzen werden uitgereikt door mevrouw Miriam Haagh, wethouder van Breda. Ze was enthousiast over het aanwezige timmer- en metseltalent en noemde de deelnemers echte uitblinkers in hun vakmanschap.

Bouwsector in de lift

Ze ziet een goede toekomst voor hen weggelegd. "De bouwsector zit weer enorm in de lift. Dit merken niet alleen de bouwbedrijven, maar ook de scholen waar de toekomstige bouwvakkers het vak leren. Timmerlieden en metselaars blijven belangrijk bij bouw- en verbouwprojecten."

Verder kregen alle deelnemers bij het timmeren uit handen van BouwSchool Breda een medaille en de deelnemers bij het metselen kregen vanuit Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) een speldje.