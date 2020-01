Marith de Fijter uit Andel wint voorleeswedstrijd

ANDEL • Marith de Fijter van CBS De Zaaier uit Andel heeft de voorleeswedstrijd in de gemeente Altena gewonnen.

Negen basisscholen deden mee aan deze wedstrijd. Marith mag in maart naar de regionale finales.

Ze las voor uit het boek 'Juf Braaksel' van schrijfster Carry Slee. Een boek dat haar aansprak en dat konden de aanwezigen ook merken tijdens haar voordracht.

De jury benoemde de juiste intonatie en het goede tempo van Marith. "Het maakte dat je meegezogen werd in het verhaal", aldus de jury.

Jury

De jury werd gevormd door Nolda Egberts (Woerkums Literair Café), Janice Bakker (docente op het Altena College) en Mirjam Wolters (taal- en mediacoach de Bibliotheek CultuurPuntAltena).

Schrijfster Lizzy van Pelt verzorgde de presentatie van die avond. Met haar geruststellende woorden liet ze de leerlingen plaats nemen achter de leestafel om vervolgens aan het avontuur te beginnen. Dit jaar werd er ook een vlog gemaakt van deze avond. In het kader van haar maatschappelijke stage vervulde Alexandra van Drooge deze opdracht.

Leesplezier

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen en heeft als doel het leesplezier van leerlingen in groep 7 en 8 te bevorderen. De wedstrijd in gemeente Altena komt tot stand door samenwerking van het Woerkums Literair Café en de Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Meer informatie en foto's van de wedstrijd staan op onderstaande website.

http://bibliotheekaltena.nl/voorleeswedstrijd2020