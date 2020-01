Jonge artiesten op de bühne bij jarig Knuste Stars

HANK • . Zingen, dansen, goochelen of combinaties hiervan, je kan het zo gek niet bedenken of het kan bij Knuste Stars op zondag 9 februari in De Phoenix in Hank.

Het evenement in de aanloop naar carnaval viert dit jaar het 10-jarig bestaan. Met nog enkele weken te gaan stromen de eerste aanmeldingen inmiddels bij de organisatie binnen.

Inschrijven

De inschrijfformulieren zijn uitgedeeld op de basisscholen in Hank, maar inschrijven kan ook door een mail te sturen naar knustestars@outlook.com.

De deuren gaan op 9 februari om 13:30 uur open om alle artiesten en natuurlijk hun fans te ontvangen. Om 14:00 uur gaat het festijn van start. Ook de Gebroeders Ko treden op.