Fotowedstrijd van Nieuwendijkse fotoclub Image Totaal

'Winter in De Kleine Bevert' (Biesbosch). Gemaakt door clublid Reinier van de Pol. (Foto: ReinieR van de Polfotografie)

NIEUWENDIJK • Fotoclub Image Totaal organiseert een fotowedstrijd rondom het thema 'Winter'.

Bossen, tuinen, vogels, het mag allemaal, zolang het maar natuur is en het winterse gevoel overbrengt. De foto moet gemaakt zijn in 2020 en binnen Altena. Inzenden van de originele foto, dus geen gecomprimeerde versie, kan tot en met 31 maart via info@imagetotaal.nl.

Deelnemers worden gevraagd daarbij hun naam en e-mailadres te vermelden, net als een korte omschrijving van de foto.

De winnende foto wordt gekozen door de leden van fotoclub Image Totaal, die om de drie weken hun clubavond hebben in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. De winnaar ontvangt een fotovergroting ter waarde van 50 euro, die tijdens een clubavond wordt uitgereikt.

http://www.imagetotaal.nl