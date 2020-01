Inbraak bij TV De Hei in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • In de eerste twee weken van deze maand zijn bij de politie in Midden-West Brabant al acht inbraken gemeld in sportaccommodaties.

Met name de kantines van tennisverenigingen zijn gewilde objecten voor inbrekers, die bijvoorbeeld ook toesloegen bij tennisvereniging De Hei in Nieuwendijk.

Daar werd een raam vernield en werd tevergeefs naar geld gezocht. Ook werd een kast opengebroken.

Geen contant geld

De politie roept beheerders van met name sportkantines op om 's nachts geen contant geld in de kassa achter te laten en dit ook te melden. Verder is het raadzaam om waardevolle spullen goed op te bergen en goed af te sluiten.

De politie doet indien mogelijk buurt- en sporenonderzoek en vraagt omwonenden om extra alert te zijn en direct de politie te bellen als er sprake is van een verdachte situatie.