Holocaust-monument 'Levenslicht' ook naar Altena

woudrichem • Het Holocaust-monument 'Levenslicht' is van 22 januari tot 2 februari te zien voor het Visserijmuseum in Woudrichem.

Het kunstwerk is een herinnering aan de 104.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ook in de gemeente Altena zijn mensen slachtoffer geworden van de Holocaust. De meesten daarvan waren woonachtig in Woudrichem. Om die reden komt het monument te staan op het plein voor het Visserijmuseum in Woudrichem.

Daan Roosegaarde

Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk Holocaust-monument ontworpen. Het monument bestaat uit 104.000 stenen. Dit aantal staat gelijk aan het aantal slachtoffers van de Holocaust. Het kunstwerk is donderdag gepresenteerd aan de Maas in Rotterdam.

Daarna verspreidt het 'Levenslicht' zich naar 170 Nederlandse gemeenten.

'Ademen'

600 stenen komen naar de gemeente Altena. Zo wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei de inwoners in alle gemeenten betrekken bij het oorlogsverleden. 'Levenslicht' is opgebouwd uit stenen die licht 'ademen' in het donker. Het monument symboliseert zo dat de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levend moet blijven.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk.

Herdenking

Op 27 januari om 19.00 uur vindt de officiële herdenking plaats van de Holocaustslachtoffers. Landelijk, maar ook lokaal staat Nederland dan stil bij deze gebeurtenis. Alle inwoners van de gemeente Altena zijn uitgenodigd om bij de herdenking in Woudrichem aanwezig te zijn.