Geen tweede herdenkingsplaquette in Andel

Wethouders Hans Tanis en Paula Jorritsma hebben vorig jaar in Andel een plaquette onthuld waarop de namen zijn gegraveerd van Andelse oorlogsslachtoffers. (archieffoto)

ANDEL • In Andel komt geen tweede herdenkingsplaquette voor de twee jongemannen uit het dorp die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, terwijl ze in dienst waren van de Duitsers.

Dat heeft het college besloten. "De discussie over goed en kwaad is nog niet uitgekristalliseerd en de gemeente neemt hier geen stelling in", laat een woordvoerder van de gemeente Altena weten.

Bovendien is voor het college onder inwoners van Andel en nabestaanden het draagvlak voor het idee van een tweede gedenkteken niet gebleken.

Slachtoffers Tweede Wereldoorlog

De dorpsraad van Andel heeft een herdenkingsplaquette laten maken, gefinancierd door de gemeente, waarop de namen staan van Andelse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en gevallenen in Nederlands-Indië.

De plaquette hangt tegen de muur naast de Romboutstoren en is vorig jaar onthuld.

Twee personen hebben de gemeente gevraagd een tweede herdenkingsplaquette te realiseren met de namen van twee jongemannen uit Andel die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, terwijl zij in dienst waren van Duitse hulpdiensten (OT en NSKK).

De namen van de mannen staan niet op het oorlogsmonument in Woudrichem en worden ook niet vermeld in het boekwerkje 'Herinner....de namen' van de stichting Gedenkteken Oorlogsslachtoffers in de gemeente Woudrichem. Derhalve zijn ze ook niet op het gedenkteken bij de Romboutstoren terecht gekomen.