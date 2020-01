Ook Altena 'Eén tegen eenzaamheid'

ALTENA • Wethouder Paula Jorritsma heeft haar handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dat doet Jorritsma tijdens de zogenoemde 'Meet-up Nationale en lokale coalities tegen eenzaamheid' in de Ridderzaal in Den Haag. Daar troffen 450 vertegenwoordigers van gemeenten en deelnemers aan de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid elkaar om inspiratie op te doen voor de aanpak van eenzaamheid.

"Uit onderzoek blijkt dat ook steeds meer jonge mensen, twintigers, aangeven dat ze eenzaam zijn", zegt de wethouder.

Samenredzaamheid

"We denken dat eenzaamheid iets is van ouderen, die alleen zijn komen te staan, weduwe of weduwnaar zijn geworden. Maar ook steeds meer jongeren, in de bloei van hun leven, geven aan dat ze zich eenzaam en verlaten voelen. Dat is toch merkwaardig. Wat er nodig is, is ontmoeting. Een mens is pas een mens in de ogen van een ander. We moeten inzetten op samenleven, op samenredzaamheid."

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge. Sindsdien doen 126 gemeenten en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken.

Meer dan de helft eenzaam

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Dat geldt ook voor gemeente Altena. Eenzaamheid kan serieuze gevolgen hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. "Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen", laat minister De Jonge weten.

"Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal."