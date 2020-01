Inloophuis Altena geopend: 'Het is fijn om je gevoelens te delen'

WOUDRICHEM • Iedereen die te maken krijgt met kanker kan in Woudrichem met anderen van gedachten wisselen, gevoelens delen of met gelijkgestemden contact hebben.

Velen hebben te maken met kanker. Als patiënt, als familielid of als mantelzorger. Maar ook als je genezen bent verklaard, is er altijd nog zoiets als het zwaard van Damocles. Woudrichemmer Henk Vink (72) kan er zich helemaal in verplaatsen. Een aantal jaar geleden werd bij hem slokdarmkanker geconstateerd. Gelukkig werd hij er van genezen, maar het had wel veel impact. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn omgeving.

"Ze konden het bij mij genezen. Ik heb geluk gehad. Toen de professor tegen mij zei dat ik genezen was, maar de eerste vijf jaar onder controle zou blijven, sta je daar. Je wilt er over praten en het is dan fijn om je gevoelens te kunnen delen. Daarom vind ik dit Inloophuis zo geschikt. Er is echt behoefte aan. Niet alleen als ex-patiënt, maar ook als familie die het allemaal mee maakt."

De Blauwe Anemoon

Vink bezocht al eens Inloophuis De Blauwe Anemoon in Gorinchem. "Om te kijken hoe het er daar naar toeging." Het zette hem aan zich gedienstig te maken toen het idee over Inloophuis Altena het levenslicht zag. Zodoende snijdt het mes voor hem aan twee kanten. "Omdat ik er zelf mee te maken heb gehad, ben ik hier nu ook vrijwilliger. Ik ga meehelpen aan het onderhoud en met het schoonmaken."

De opening van Inloophuis Altena in De Werf in Woudrichem vorige week woensdagavond vond plaats in het bijzijn van tientallen belangstellenden en vrijwilligers. "Het idee om tot een inloophuis in Altena te komen ontstond tijdens de laatste Samenloop voor Hoop Altena afgelopen jaar", legde stichtingsvoorzitter Nico van Rijswijk zijn gehoor uit.

"Tegen de achtergrond van dat fantastisch gebeuren kwam het idee tot een soort inloopcafé te komen voor patiënten, nabestaanden en verwanten. Jenny zei al gelijk: 'Ik doe mee' en zo is het ontsproten. Uit veel gesprekken is naar voren gekomen dat er echt behoefte is aan deze ontmoetingsplaats."

Met 'Jenny' bedoelt de voorzitter Jenny van Mersbergen, die inmiddels samen met hem en Diane Melse het bestuur van Stichting Inloophuis Altena vormt. De animo om mee te helpen Inloophuis Altena draaiend te houden is groot. Inmiddels telt de stichting tientallen vrijwilligers, die op de geplande openingstijden hun steentje bij gaan dragen door bij toerbeurt ondersteunend aanwezig te zijn.

De Werf

Het plan voor een inloophuis kreeg pas na de grote vakantie echt handen en voeten, vertelt Van Rijswijk. "We vonden een welwillend oor bij de gemeente en we konden hier in De Werf een ruimte betrekken. Mooi centraal gelegen voor de hele streek. Zodoende zijn we niet meer aangewezen op inloophuizen in Gorinchem, Oosterhout en Waalwijk. Die zijn letterlijk voor velen ook een brug te ver. We gaan dit Inloophuis nu tot juni 2020 uitproberen en kijken hoe het zich ontwikkelt. Het gevoel dat dit kan en dat het moet is er volop."

KWF Kankerbestrijding stelde geld beschikbaar voor de opstart en het meubilair is geschonken door Zorgplein Maaswaarden, waar men toevallig bezig was met het vernieuwen van het meubilair in Wijkestein. Zodoende heeft het Wijkestein-meubilair een tweede leven gekregen. In ons land zijn er tientallen inloophuizen die aangesloten zijn bij brancheorganisatie IPSO, die ondersteund wordt door KWF Kankerbestrijding.

Ingrid van der Heijden, relatiemanager bij KWF Samenloop en ook aanwezig tijdens de opening, vertelde dat de laatste Samenloop voor Hoop Altena bij haar veel indruk had gemaakt. "Chapeau voor de organisatie", roemde ze. Aan de hand van het filmpje 'Samen komen we steeds dichterbij' onderstreepte zij nog eens de behoefte aan een inloophuis. Wethouder Paula Jorritsma opende de ruimte met het weghalen van een vlag opgehangen voor de bordjes bij de ingang van De Werf waarop de diverse instanties, die in De Werf emplooi hebben gevonden, worden genoemd.

Voorlopig is de ruimte in De Werf afwisselend op woensdagochtend - 22 januari is de première - en woensdagavond geopend. Na de zomer wordt gekeken of het project aanslaat.

http://inloophuisaltena.nl