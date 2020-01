Volgende week informatieavond over verslavingszorg in Werkendam

WERKENDAM • PSF Verslavingszorg houdt 23 januari een informatieavond voor omwonenden over de verslavingsbehandelingen, die per 1 februari op Loonsweer 26 en 28 in Werkendam van start gaan.

Daarmee wil eigenaar Peggy-Sue Figueira de onrust die bij omwonenden is ontstaan over de komst van verslaafden naar de woonwijk wegnemen.

Het nieuws over de vestiging van de zorginstelling zorgde met name op Facebook voor veel negatieve reacties.

Behandeling

"Wij behandelen vooral mensen die snel willen beginnen met de aanpak van hun verslaving. In Werkendam gaan we diagnosticeren en detox-behandelingen aanbieden. Het gaat dus niet om opvang, maar om behandeling van mensen. In de omgeving van Werkendam is weinig behandeling mogelijk. We zien vaker in dorpen dat mensen niet open zijn over verslavingen, terwijl uit cijfers blijkt dat ook daar blowen en een pillen- of alcoholverslaving veel voorkomen."

Mensen die hun verslaving willen aanpakken krijgen vaak te maken met lange wachtlijsten, zo is de ervaring van Figueira. Zij laat weten dat een eerdere informatieavond niet lukte, omdat ze nog in gesprek was met de gemeente Altena. "Daar zijn ze enthousiast over de behandelingen die we aan gaan bieden."

Omdat in beide woningen eerder al Syndion als zorginstelling werkte, is voor PSF Verslavingszorg geen bestemmingsplanwijziging nodig. Op de panden rust nu de bestemming maatschappelijke zorg.

De gemeente Altena liet eerder weten dat het organiseren van een informatieavond aan de zorgorganisatie zelf is. "Wel hebben wij aangeboden om mee te denken over de communicatie. Wij hechten daar veel belang aan." Maandag had de stichting een gesprek op het gemeentehuis in Almkerk.

Verkeerd beeld

PSF Verslavingszorg biedt al sinds 2011 verslavingsbehandelingen aan in Haarlem, Amsterdam en Zuid-Afrika en beschikt over een WTZi-toelating. "Ik denk dat een verkeerd beeld is ontstaan van ons werk, het gaat echt om mensen zoals jij en ik", zegt Figuiera.

PSF Verslavingszorg is onder andere betrokken bij het tv-programma Het Rotterdam Project met Beau van Erven Dorens en behandelt ook regelmatig BN'ers die kampen met verslaving.

"We bieden verschillende zorgpaden, in Werkendam gaat het straks dus om diagnostisering en detox. Als de mensen clean zijn, kunnen ze daarna verder in de dagbehandeling in Haarlem en Amsterdam of naar de kliniek in Zuid-Afrika. Wij kiezen niet voor pappen en nathouden, maar willen resultaat zien bij de verslaafden."

Rustige woonwijk

PSF Verslavingszorg heeft voor Werkendam gekozen, omdat in de regio nog geen behandeling wordt aangeboden. "Het is ook een rustige woonwijk, zonder veel verleidingen. Mensen zullen niet zo vaak naar buiten gaan, hooguit naar een AA-meeting", stelt Peggy-Sue Figueira. De behandelingen aan de Loonsweer starten vanaf 1 februari met twee tot drie mensen.

Hannie Visser-Kieboom