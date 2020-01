Vier dagen lang niks opruimen of weggooien op het Altena College

SLEEUWIJK • Zeven jongeren houden vanaf 27 januari een actie om de school bewust te laten worden van het afval dat er achtergelaten wordt in de kantine.

Jelmer van der Neut uit Giessen en Daniël Schermers uit Werkendam stuitten op het plasticprobleem tijdens een opdracht voor het vak Godsdienst. Ze realiseerden zich dat er bij hen op school, het Altena College in Sleeuwijk, ook nog het een en ander verbeterd kan worden op dit vlak en maakten een plan, dat ze presenteerden aan de klas. Daarbij vroegen ze om hulp van hun klas.

Klimaat

Elisa Westein en Hilde Boersma, beiden uit Almkerk, zijn twee van de klasgenoten die zich hiervoor aanboden. "Ik ben zelf vegetariër en houd me ook veel met het klimaat en het milieu bezig, daarom wilde ik hier ook graag bij helpen", zegt Elisa.

Ook Hilde is zich in het dagelijks leven bewust van het milieu, maar ze is naar eigen zeggen niet altijd even ecologisch bezig. "Ik zie dit project ook vooral als een goede manier om er zelf beter van bewust te worden en op deze manier mijn steentje bij te dragen."

Tijdens de actie wordt de aula vier dagen lang niet opgeruimd. Waar normaal schoonmakers langskomen en leerlingen een aantal dagen per jaar moeten helpen, is nu niemand actief met het schoonhouden van de aula.

Geconfronteerd

Dit zal ervoor zorgen dat leerlingen en leraren geconfronteerd worden met de hoeveelheid afval die er geproduceerd wordt op de school. Hiermee hopen de leerlingen te bereiken dat er in de toekomst minder en op een betere manier afval zal worden weggegooid.

Eerst moest de groep jongeren de school overtuigen van hun ideeën. "We zijn een plan gaan schrijven en we hebben bewijs gezocht voor het probleem. Daarvoor hebben we bekeken wat er precies in de prullenbak belandt op school", zegt Elisa.

In de aula van de school is het mogelijk om plastic te scheiden van restafval. "Toen we bekeken wat er in de zakken zat, zagen we eigenlijk dat in beide vuilnisbakken ongeveer hetzelfde soort afval zit. We vinden het belangrijk dat de scholieren op de hoogte zijn van de effecten daarvan", vult Jelmer aan.

Beware

Bewustwording is dan ook het grootste doel, vandaar de naam van hun net opgerichte actiegroep 'Beware'. "We willen niet anderen de les lezen over hoe het moet, maar we willen wel laten zien dat we hier op school in een luxepositie zitten, waarbij anderen onze troep opruimen. Al het afval dat buiten de prullenbak belandt, kan in principe in de natuur terecht komen", zegt Daniël.

De school reageerde meteen erg enthousiast en de scholieren kregen de ruimte om aan de slag te gaan met de organisatie. Eerst zullen ze video's afspelen in de aula tijdens de pauze, als aankondiging van de actieweek, die op maandag 27 januari begint.

"We weten nog niet hoe medescholieren gaan reageren. Het kan zijn dat de filmpjes al werken, waardoor iedereen goed opruimt. Of het kan zijn dat er juist meer troep komt, omdat het toch al niet opgeruimd is. Misschien verandert er wel niks."

Aan het eind van de week verzamelen de jongeren al het afval op het podium in de aula en wegen ze het. Daarna zullen ze de resultaten aan de hele school presenteren, zodat alle leerlingen van het Altena College op de hoogte zijn.

Quiz

"We zijn nu bezig met het voorbereiden van de presentatie, we willen het interactief maken, dus we gaan misschien met de leerlingen in gesprek en we houden een quiz", vertelt Hilde. De actiegroep had niet gedacht dat het project zo goed ontvangen zou worden.

"Toen we aanboden om Jelmer en Daniël te helpen hadden we het idee dat we af en toe wat kleine dingen moesten doen. Maar we kregen heel veel positieve aandacht van de school, bedrijven en de gemeente. Daardoor hebben we nu wel een drukkere agenda, maar dat is heel leuk. Het is in positieve zin uit de hand gelopen", zegt Elisa.

De groep heeft nu een aantal sponsoren, waardoor er gekeken kan worden naar toekomstplannen. "We zitten in ons eindexamenjaar, dus als het goed is zitten we hier na de zomer niet meer op school. Het zou leuk zijn als de groep wel kan blijven bestaan, bijvoorbeeld door nu scholieren uit andere jaren erbij te halen, maar dat zijn we allemaal nog aan het bekijken. Het kan zomaar zijn dat we hierna nog andere acties gaan doen."

Marel van Andel