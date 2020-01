SLEEUWIJK • SOVAK is het Activiteitencentrum aan Munnikenland 122 in Sleeuwijk aan het verbouwen en verbeteren.

Vrijdag was er op de locatie een open dag om de vorderingen van de verbouwing te bekijken. Bezoekers konden de nieuwe indeling van het activiteitencentrum ervaren, er werd een toelichting gegeven op het ontwerp en de toegepaste materialen en kleuren.

De bedoeling is dat het activiteitencentrum in Sleeuwijk in mei 2020 de deuren weer opent.

De komende jaren gaat SOVAK verschillende nieuwbouwprojecten starten en locaties vernieuwen. Kijk voor meer informatie op: https://www.sovak.nl/wonen/nieuwbouw-renovatie.

Fotograaf Jan Noorlandt nam ook een kijkje tijdens de open dag.