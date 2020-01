Omwonenden niet blij met verslavingsopvang in Werkendam

WERKENDAM • Omwonenden van Loonsweer 26 en 28 zijn onaangenaam verrast over de vestiging van een verslavingsopvang in beide woningen.

Het gaat om PSF Verslavingszorg uit Haarlem, die in de twee panden opvang gaat aanbieden.

Voorheen boden beide woningen opvang voor cliënten van Syndion, maar een jaar geleden verhuisden zij naar Leerdam. Sindsdien stonden beide woningen te koop.

Deze zomer zijn ze verkocht aan de Werkendamse Project Ontwikkelingsmaatschappij, die de panden verhuurt aan PSF Verslavingszorg uit Haarlem.

Niet geïnformeerd

De omwonenden zijn vooral boos, omdat ze niet geïnformeerd zijn over de komst van de verslavingsopvang. "Op oudjaarsdag werd bij mij een pakketje bezorgd voor het pand aan de Loonsweer. Toen ben ik gaan googelen en kwam uit bij PSF Verslavingszorg", zo vertelt Lia van Peer-Vos.

"Daarna hebben we de gemeente gebeld, maar zij was niet op de hoogte van de plannen. We hebben de vestigingsmanager gesproken en die vertelde ons dat alles al rond was. Zij liet weten dat wij geen overlast zouden hebben, omdat de verslaafden niet naar buiten gaan."

Het zou gaan om vier tot vijf cliënten die worden opgevangen. Ook wordt personeel gezocht voor de vestiging.

Communicatie

Volgens een woordvoerder is het niet aan de gemeente Altena, maar aan PSF Verslavingszorg om de communicatie richting te omwonenden te verzorgen.

"Dat kan in de vorm van een informatieavond zijn. Maar PSF Verslavingszorg is dus de initiatiefnemer in dezen. Wel hebben wij aangeboden om mee te denken over de communicatie. Wij hechten daar veel belang aan. Daarom hadden wij PSF Verslavingszorg voor volgende week hiervoor al uitgenodigd om langs te komen", laat Altena weten.

Hannie Visser-Kieboom