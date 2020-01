CDA heeft zorgen om verkeer in Altena

ALTENA • CDA Altena maakt zich zorgen over het verkeer in de gemeente Altena.

Dan gaat het met name over te hard rijden en het overtreden van verkeersregels, maar ook over de veiligheid van schoolgaande kinderen en de inrichting van de wegen in de dorpen. "Bij het CDA komen regelmatig signalen binnen en vervolgens de vraag om aan deze problematiek iets te doen", schrijft raadslid Otto van Breugel aan het college.

Hij wijst er in zijn schriftelijke vragen ook op dat de gemeente Altena geen actueel gemeentelijk verkeer-en vervoerplan heeft en vraagt zich wanneer dat plan er komt.

Rijksstraatweg

Ook wil hij weten hoe het ervoor staat met het onderzoek naar 'gebiedsontsluitingswegen', zoals de Rijksstraatweg in Sleeuwijk, 'waar het verkeer elke dag verzaakt zich te houden aan de maximale snelheid'.

"Tevens hebben wij daar onze zorgen om de schoolgaande jongeren, die gebruik maken van deze weg richting het Altena college. De schuine oversteek bij de school en de in- en uitrit van het Altena College is niet veilig. Verder is de oversteekplaats bij voetbalvereniging Sleeuwijk ook niet optimaal, terwijl hier veel sporters oversteken. Ook wordt al lange tijd aandacht gevraagd voor het zware landbouwverkeer dat voor de Rijksstraatweg kiest, vanwege de hoge drempels op De Roef en omdat het korter is naar de plaats van bestemming", aldus Van Breugel.