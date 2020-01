Komst atletiekbaan Sleeuwijk kost bijna drie miljoen euro

SLEEUWIJK • De komst van de atletiekaccommodatie voor Altena Road Runners en de daarvoor noodzakelijke verplaatsing van paardensport De Nieuwe Roef in Sleeuwijk gaat bijna drie miljoen euro kosten.

De gemeenteraad wordt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 februari gevraagd om in totaal 2.965.000 euro beschikbaar te stellen om beide ontwikkelingen mogelijk te maken.

Dat betekent dat als de politiek met het raadsvoorstel instemt, een bestemmingsplan kan worden opgesteld en de komst van de atletiekbaan weer een stapje dichterbij is.

Verplaatsing naar De Roef

Het afgelopen jaar is gewerkt aan een uitwerking van de plannen voor de baan. Zo moest er bijvoorbeeld een oplossing komen voor de paardensportvereniging, die nu nog gevestigd is aan De Nieuwe Roef, maar wordt verplaatst naar De Roef 5.

De paardensportvereniging heeft op de nieuwe locatie de mogelijkheid uit te groeien tot een hippisch centrum.

Altena College

De atletiekbaan komt recht achter het Altena College. De school en Altena Road Runners kunnen straks van elkaars parkeerplaatsen gebruikmaken.

Hiervoor komt een nieuwe ontsluiting op De Roef, die de huidige ontsluiting van het Altena College op de Rijksstraatweg ontlast.

Peter van der Ven

"We zijn er nog niet, maar ik ben heel blij dat we na al die jaren nu een concreet plan hebben", zegt verantwoordelijk wethouder Peter van der Ven. "Fijn dat we er met alle betrokkenen uitgekomen zijn. Het plan dat er nu ligt is voor iedereen de best mogelijke uitkomst."

De raden van de voormalige gemeenten namen eind 2017 al een besluit over de atletiekbaan.