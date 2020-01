Oud-coureur Robert Doornbos komt naar Dussen

DUSSEN • Oud-coureur Robert Doornbos geeft op maandag 17 februari een lezing in hotel-restaurant De Koppelpaarden in Dussen.

Robert Doornbos is een topsporter en ondernemer en heeft in zijn sport de absolute top bereikt met de Formule 1 en Indy Car. Hij spreekt o.a. over hoe je sportief en zakelijk gezien aan de top komt én daar blijft.

Rotaryclub Altena

Doornbos doet dat op uitnodiging van Rotaryclub Altena, die met de bijeenkomst zoveel mogelijk geld op wil halen voor Stichting MVI.

Stichting MVI is een landelijke stichting, die zich lokaal inzet tegen vereenzaming van kwetsbare groepen, zoals volwassenen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

De Molenhof Werkendam

Met de opbrengst van het evenement wil Rotaryclub Altena een steentje bijdragen aan de aanschaf van een rolstoel- en zorgbus voor Dagbesteding De Molenhof in Werkendam. Kaarten voor de lezing van Doornbos kosten 25 euro en wie vooraf ook van het diner gebruik wil maken betaalt 50 euro.

Kaarten zijn te koop via dick@ippel-special-products.com. De lezing begint om 20:00 uur; het diner om 17:30 uur.