Progressief Altena houdt debatavond over 'Landschap en Landbouw'

ALMKERK • Progressief Altena organiseert donderdag 20 februari een debatavond over 'Landschap en Landbouw'.

Melkveehouder Corné Nouws, gebiedscoördinator Meeuwis Millenaar en woordvoerder van het landbouwdossier in de Provinciale Staten van Brabant Arend Meijer leiden het gesprek in en gaan met belangstellenden in gesprek over vragen rondom landschap, bodemgebruik en voedselproductie.

Progressief Altena wil met deze debatavond de 'samenhang van behoeften, knelpunten en mogelijkheden voor toekomstbestendige landbouw beter in beeld brengen'.

Duurzaamheid

"Primair voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van onze inwoners, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en economische perspectieven voor de boeren. Tevens willen we de gemeente in toeristisch opzicht nog aantrekkelijker maken", aldus de partij.

De avond wordt gehouden op De Campus aan de Laagt 16 in Almkerk. Inloop is vanaf 19:30 uur en om 20:00 uur worden de aanwezigen welkom geheten door Arend Koekkoek van De Campus.