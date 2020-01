Heemskerk neemt Groeneveld over

SLEEUWIJK • De familie Heemskerk zet het werk van Groeneveld Fourage in Sleeuwijk voort. "We zijn heel dankbaar dat we dit zo kunnen doen."

Sinds afgelopen vrijdag staat de familie Heemskerk aan het roer van Groeneveld Fourage in Sleeuwijk. Het bedrijf krijgt daarmee een andere naam - Heemskerk Diervoeders en Fourage -, maar verder blijft alles hetzelfde, vertelt Annemieke Heemskerk. "We gaan het bedrijf draaien, zoals Nico en Cokkie Groeneveld dat altijd hebben gedaan."

Nico en Cokkie zijn een begrip in de regio. Hun fouragebedrijf bestaat al 75 jaar en zo'n twintig jaar geleden is daar ook diervoeder bijgekomen. Ook na de overname kunnen klanten aan de Roef in Sleeuwijk terecht voor bodembedekkers als stro en hooi, maar ook voor allerlei diervoerders in grote verpakking, vanaf 20 en 25 kilo. "We leveren aan grote bedrijven, maar ook aan particulieren. Op zaterdagen wordt het voer bij adressen in de regio thuisbezorgd", legt Annemieke uit.

Bloem & Trend

Afgelopen zomer stopte Annemieke met haar zaak Bloem & Trend in winkelcentrum De Nieuwe Es in Sleeuwijk. Vanuit dat oogpunt is de overname van het Sleeuwijkse fouragebedrijf bijzonder te noemen, maar zo vreemd is deze stap niet, blijkt uit haar verhaal.

"Wij hebben wat paarden gestald bij de familie Groeneveld en kregen op die manier al een kijkje achter de schermen bij hun bedrijf. Nico en Cokkie zijn op leeftijd en zochten overnamekandidaten, toen kwamen wij in beeld. Soms komt er iets op je pad en als je iets met het hele gezin kan doen, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi." Annemiekes man Gerrit gaat het transport doen, jongste dochter Willemijn houdt zich bezig met de paarden en zelf gaat Annemieke het diervoeder doen. "Zo houd ik contact met de klanten, dat vond ik in mijn bloemenzaak ook altijd erg leuk."

De reacties op de overname van Groeneveld Fourage zijn 'hartverwarmend'. "Mensen vinden het leuk dat het bedrijf wordt voortgezet en klanten zijn blij dat ze met hetzelfde bedrijf zaken kunnen blijven doen."

Expertise

Al verdwijnen Nico en Cokkie nog niet helemaal uit beeld. Annemieke en Gerrit Heemskerk kunnen zeker nog de komende twee jaar een beroep doen op hun expertise. "Nico en Cokkie doen er alles aan om ons in het zadel te helpen, daar zijn we ontzettend dankbaar voor", zegt Annemieke.

"Dit is een enorme win-winsituatie. Het is niet zo dat de familie Groeneveld de sleutel overdraagt en daarmee de deur achter zich dicht trekt. Ze blijven betrokken en daar zijn wij heel blij mee. Nogmaals, we zijn heel dankbaar dat we dit zo kunnen doen."