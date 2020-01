Feest bij jarig Yep! for Kidz in Werkendam

WERKENDAM • Vrijdag was het groot feest in sporthal De Crosser in Werkendam. Yep! for Kidz vierde daar het 10-jarig bestaan.

Reden genoeg voor een feestje, dus. En dat is gelukt: de sporthal werd omgetoverd naar een kinderparadijs, waar ruim 400 kinderen van mochten genieten.

Heel veel springkussens, schminken, slijmworkshops, dansdemonstraties en een tumblindemonstratie van de plaatselijke gymvereniging OKK.

Gratis ranja en fruit werden aangeboden door Albert Heijn Van Vuuren en er was ook een kleurplaatwedstrijd, waarbij Yep! for Kidz zelfs een compleet thema-kidzzfeestje aan de winnaar heeft gegeven. Kortom, genoeg te doen voor een zeer geslaagde dag.

http://www.yepforkidz.nl