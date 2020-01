Rebels Barbershop Wijk en Aalburg in nieuw jasje

WIJK EN AALBURG • Iwan Vos heeft zaterdag zijn Rebels Barbershop op feestelijke wijze heropend.

De zaak aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg is in een nieuw jasje gestoken, niet in de laatste plaats omdat ook Iwans broertje Julian tegenwoordig meedraait als barbier. "Julian knipt iets minder lang. Hij is afgelopen zomer geslaagd voor zijn diploma barbier en hij had nooit gedacht dat het ondernemen in een barbershop zo leuk kon zijn", vertelt Iwan.

Julian kijkt al langere tijd mee bij zijn oudere broer en nu gaan ze dus samenwerken. "Er zullen nog velen jaren bij komen", verwacht Iwan, die in 2015 voor zichzelf is begonnen met knippen en scheren.

Uit de hand gelopen hobby

"Het is een uit de hand gelopen hobby", zegt hij lachend. "Voor die tijd heb ik nog drie jaar in een salon gewerkt voor een werkgever. Het is allemaal gekomen door mijn oudste broer. Hij had toentertijd niet veel haar op zijn hoofd staan en vroeg daarom telkens of ik het bij kon werken. Ik deed dat met plezier en zo kwam van het een het ander."

Rebels Barbershop is gevestigd aan de Perzikstraat 9B in Wijk en Aalburg.