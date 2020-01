Repair Café ook in Werkendam

WERKENDAM • Repair Café Altena organiseert op woensdag 29 januari het allereerste Repair Café in Werkendam.

In Vlechtwerk draait het die dag allemaal om repareren. Tussen 14:30 uur en 16:30 uur staan diverse vrijwilligers klaar. Zij helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig.

Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies, alles wat het niet meer doet is welkom.

Door repareren te promoten, wil Repair Café Altena bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Het initiatief is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt.