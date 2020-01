WOUDRICHEM • De Woudrichemse muziekvereniging Kunst Na Strijd luidde vrijdagavond de viering van het 100-jarig bestaan in met een groot galaconcert in de sportzaal van 't Rondeel.

Er werd medewerking verleend door solotrombonist Jeffrey Kant van het WDR Sinfonieorchester (Keulen) en harpiste Anneleen Schuitemaker van het Koninklijk Concertgebouworkest (Amsterdam).

Na afloop van het concert was er in de grote zaal van 't Rondeel een bruisende afterparty, met een optreden van 'Later als je Big Band' uit Achterveld.

Op vrijdag 6 november organiseert KNS opnieuw een uniek concert. Deze avond staat namelijk in het teken van Circus! Leerlingen van Basisschool Eben Haëzer krijgen overdag op school les en leren allerlei circusacts, die ze 's avonds aan het publiek mogen laten zien. Kunst Na Strijd zal ze hierbij muzikaal begeleiden.