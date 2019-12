Nieuwjaarsevent in BuBeClu op 11 januari

WIJK EN AALBURG • Projectgroep Omzien Naar Elkaar (ONE) organiseert zaterdag 11 januari een nieuwjaarsevent in BuBeClu in Wijk en Aalburg.

Dit jaar geen gratis kerstdiner op Tweede Kerstdag in d'Alburcht, maar als alternatief een mooi samenzijn op 11 januari van 16:00 uur tot 19:00 uur. Veel gezelligheid, eten en uiteraard kan de bingo niet ontbreken. Dit allemaal geheel gratis. Iedereen is welkom.

"We willen elkaar tijdens dit evenement, in welke situatie iemand ook zit, het beste wensen voor het nieuwe jaar", laat ONE weten.

Voor meer informatie, vragen en opgeven: projectgroepone@outlook.com, www.facebook.com/ProjectgroepOne, Nicole Schilt (06-20562659) of Ilona Groeneveld (06-18368147). Voor vervoer kan worden gezorgd.