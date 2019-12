Gezellige kerstbingo bij Sparta'30

ANDEL • De jeugdcommissie van Sparta'30 organiseerde vrijdag een kerstbingo voor de jeugdleden. Het werd een gezellige boel.

Mede dankzij de sponsoring van The Old Barn, ATS, Spar Andel en Marskramer Rijswijk waren er weer veel leuke prijzen te winnen en met 26 kinderen was het een gezellig samenzijn.