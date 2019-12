Lekker meezingen in het verpleeghuis

ALMKERK • Een radio zoals die er vroeger uitzag met de muziek van vroeger: daar zijn de bewoners van Altenahove in Almkerk zichtbaar blij mee.

De twee motten van Dorus, het kleine café van Vader Abraham en kleine Greetje van Eddy Christiani: ze zitten in het geheugen gebeiteld. Ook bij de bewoners op de afdeling Akkerwinde van Altenahove. "Muziek heeft een enorm positieve invloed op de mensen", weet woonzorgassistent Agnes Versluis. "Ze zijn door de dementie soms erg in zichzelf gekeerd, zelfs praten lukt niet altijd. Maar zingen wel."

Oer-Audio

De cd-speler in de huiskamer staat dan ook vaak aan, of Agnes zoekt muziek op YouTube via haar smartphone. Op social media kwam ze iets veel mooiers tegen: de muziekspeler van Oer-Audio, speciaal gericht op mensen met dementie. "Die moeten we hebben, zei ik tegen mijn collega Joska."

Collecte

Joska Houweling knikt: "Dus toen de dochter van mevrouw Smits belde dat ze een donatie wilde doen, wisten wij wel waarvoor we die wilden gebruiken." Marianne Swart uit Rijswijk, dochter van Zus Smits-Vos, vertelt: "Mijn moeder heeft hier anderhalf jaar gewoond, ze is in januari overleden. In november trouwde onze zoon Ashwin. De collecte tijdens de trouwdienst wilde hij bestemmen voor Alzheimer Nederland. Ik stelde voor om het geld te doneren aan Altenahove, als dank voor de goede verzorging."

Extra inzameling

De oer-radio kostte meer dan de opbrengst van de collecte, maar Marianne vond het zo'n goed idee dat ze een extra inzameling startte. "Via whatsapp en Facebook kwamen er heel veel positieve reacties en donaties binnen, zodat we uiteindelijk niet één, maar wel drie spelers konden kopen."

Portret

De man van Marianne zette er verschillende playlists op. De middag voor Kerst overhandigde Marianne samen met haar vader Arie de radio's aan Agnes, Joska en sfeermaker Sandra Kuipers. Moeder Zus is er een beetje bij, haar ingelijste portret staat op tafel.

Simpel te bedienen

De radio ziet eruit zoals vroeger en is simpel te bedienen: met een klepje gaat de speler aan of uit, en met een knop kies je het volgende nummer. Iedereen kan het, blijkt al meteen als Marianne het een keer heeft voorgedaan. De bewoners, die een beetje beduusd door al het bezoek voor zich uit zaten te staren, reageren zichtbaar. Een mevrouw begint mee te zingen over Greetje uit de polder, een ander tikt zachtjes de maat op de tafel.

Nog meer radio's

Marianne bekijkt het met een lach, al zijn er vandaag ook tranen om de laatste jaren van haar moeders leven, vertekend door Alzheimer. Strijdbaar klinkt het: "Misschien kunnen we nog wel meer radio's bij elkaar sparen als mensen dit in de krant lezen!"